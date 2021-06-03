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Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

03.06.2021 11:29
Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan ve Zidan G'nin öldüğü, Abdulmurat T'nin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişinin kimliğini belirledi.

Ekipler, maktulün kardeşi M.G. ile M.H. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Zidan G. hayatını kaybetmiş, Abdulmurat T. yaralanmıştı.

Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Mayıs, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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