Adana'daki silahlı saldırı

Yaralı Esra Y'nin kendisine ateş edenin eski sevgilisi Yusuf S. (49) olduğunu söylemesi üzerine adresi tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda 22 Ağustos'ta, Esra Y'nin (30) plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Adana 'da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobilden eski sevgilisine silahla ateş açarak yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 5 konuda çağrı: Bunları yaptıkları takdirde ilk biz alkışlayacağız