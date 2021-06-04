Adana'daki silahlı saldırıya 1 tutuklama daha - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün silahla öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde 9 Kasım 2020 tarihinde akşam saatlerinde seyir halinde olan Selami Kangur'un (54) kullandığı 01 RY 252 plakalı otomobile iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Sürücünün hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan O.Ç. ve M.Ş. tutuklandı.

Olayla ilgili araştırmasını sürdüren Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K., E.Ş. ve A.E. adlı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Ş. ve Y.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ADANA