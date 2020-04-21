Adana'daki silahlı saldırıya 4 tutuklama - Son Dakika

Adana'daki silahlı saldırıya 4 tutuklama

Alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi silahlı saldırı düzenleyerek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi silahlı saldırı düzenleyerek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Beytullah P., Sarıçam ilçesinde yürürken içinde birden fazla kişinin bulunduğu otomobilden tabancayla ateş edildi. Beytullah P.'nin bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralandığı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla olayda kullanılan aracın plakasını buldu. Ekipler, Oğuz E. adına kiralandığını belirlediği aracın Karaisalı ilçesi yönüne gittiği bilgisine de ulaşarak aracı takibe aldı. Polisler, kent merkezine gelirken aracı yolda durdurup içindeki Oğuz E., Paşa Ahmet S. ve Tayfur N.'yi gözaltına aldı.

Olaya karıştığı ileri sürülen Ertan O'da Karaisalı ilçesinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu.

Zanlılardan Ertan O.'nun alacak-verecek meselesi nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunduğu ileri sürülen Beytullah P.'yi arkadaşlarıyla iki gün boyunca takip ettiği, daha sonra şüphelilerden Paşa Ahmet S.'nin tabancayla ateş ettiği iddia edildi.

Başka bir suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen zanlı Ertan O. ile diğer 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.