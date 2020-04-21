Adana'daki silahlı saldırıya 4 tutuklama - Son Dakika

Adana'daki silahlı saldırıya 4 tutuklama
6 saat önce
Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi silahla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi silahla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Beytullah P. Sarıçam ilçesinde yürürken üzerine içinde birden fazla kişinin bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açıldı. Beytullah P.'nin bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralandığı saldırının ardından şüpheliler kaçtı. Yaralı, çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla olayda kullanılan aracın plakasını buldu. Ekipler, Oğuz E. (36) adına kiralandığını belirlediği aracın Karaisalı ilçesi yönüne gittiği bilgisine ulaşarak aracı takibe aldı. Polisler, kent merkezine gelirken aracı yolda durdurup içindeki Oğuz E., Paşa Ahmet S. (42) ve Tayfur N.'yi (38) gözaltına aldı. Olaya karıştığı ileri sürülen Ertan O. (42) da Karaisalı ilçesinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu. Zanlılardan Ertan O.'nun alacak-verecek meselesi nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunduğu ileri sürülen Beytullah P.'yi arkadaşlarıyla iki gün boyunca takip ettiği, daha sonra şüphelilerden Paşa Ahmet S.'nin tabancayla ateş ettiği iddia edildi. Başka bir suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ertan O. ile diğer 3 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Pakistan devlet televizyonu ramazan boyunca Diriliş Ertuğrul'u yayımlayacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı