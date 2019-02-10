Adana'daki Suç Örgütü Operasyonu

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 zanlı adliyeye gönderildi.

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 zanlı adliyeye gönderildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan iki zanlının da yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 31'e çıktı.



Gözaltında bulunan biri polis 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.



Şüpheliler daha sonra, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "kasten yaralamak", "ev ve iş yeri kurşunlanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Polis ekipleri, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 13 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Operasyon



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Bunun üzerine 7 Şubat'ta harekete geçen emniyet güçleri kent merkezindeki 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 şüpheliyi yakalamıştı.



Soruşturma kapsamında, 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi olayların deşifre edilebileceğinin değerlendirildiği bildirilmişti.

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