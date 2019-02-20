Adana'daki Süpürge Sopasıyla Cinayet Davası

Adana'da süpürge sopasıyla darbettiği arkadaşının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da süpürge sopasıyla darbettiği arkadaşının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Battal Sevimli (45) tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Sevimli'nin avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan verilen raporların mahkemeye geldiğini ve raporlarda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini söyledi.



Rapora karşı söz hakkı verilen sanık Sevimli, "Kanuna, adalete bir diyeceğim yoktur." dedi.





Mahkeme savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyip, sanığın ceza ehliyeti ile ilgili daha önce alınan rapor ile yeni gelen raporlar arasında çelişki bulunduğunu belirtip İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan yeniden rapor aldırılmasını talep etti.





Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Heyet, sanıkla ilgili ceza ehliyeti konusunda Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor aldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.





Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 26 Haziran 2017'de Sevimli kendisine küfredip çekiç fırlattığı gerekçesiyle arkadaşı Hasan Özbilen'i sopayla darbetmişti. Özbilen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, firar eden Sevimli ise 11 Temmuz 2017'de yakalanmıştı.

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