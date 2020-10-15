Adana'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Maliye hazinesine ait Adana'daki bazı taşınmazlar için özelleştirme ihalesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan maliye hazinesine ait Adana'nın Ceyhan ilçesindeki 9 taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 23 milyon 600 bin lirayla Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.