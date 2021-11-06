Son dakika haberi: Tefeci operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Adana'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Zanlılar arasındaki O.Ö. ve kardeşi S.Ö'nün, silahla tehdit ettikleri bir avukata zorla senet imzalattırdıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan O.Ö. ve S.Ö'nün de aralarında olduğu 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Polis ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülenlerin belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliye yönelik 3 Kasım'da şafak vakti düzenlenen operasyonla 16 zanlıyı yakalamıştı.

Zanlıların adreslerinde, 310 bin lira tutarında 9 senet ve senet fotokopisi, borçluların isminin yer aldığı ancak rakam kısmının boş bırakıldığı 18 senet, 73 boş senet, alacak notlarının bulunduğu 3 ajanda, 2 tapu fotokopisi, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.