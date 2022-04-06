"Tefeci" operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları ileri sürülen 5 gruba yönelik 29 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 22 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı A.Ç, genel sekreter A.B, sayman A.B, sekreter İ.Y. ile kömür ve odun satışı yapan firma sahibi Y.Y'nin de aralarında bulunduğu 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Polis, tefecilik yaparak 130 kişiyi mağdur edip yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 23 zanlıyı yakalamak için 29 Mart'ta operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı A.Ç, genel sekreter A.B, sayman A.B, sekreter İ.Y. ile kömür ve odun satışı yapan firma sahibi Y.Y'nin de aralarında olduğu 22 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların adreslerinde, ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, dernek üyesi emeklilere ait çok sayıda maaş kesinti belgesi, 21 emekliye ait kimlik kartı, 28 boş emekli kimlik kartı, 10 kişiye ait kimlik fotokopisi, 143 yakacak teslimat makbuzu, önceki yıla ait kömür borç bilgileri bulunan çok sayıda evrak, 1000 lira tutarında senet, tapu senedi, 32 boş senet, farklı kişilere ait 133 banka ve kredi kartı, çok sayıda alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Dernek yöneticileri ile firma sahibinin birlikte hareket ederek, ekonomik sıkıntı yaşayan dernek üyesi emeklilere kömür satışı yapmış gibi gösterip faizle borç verdiği öne sürülmüştü.