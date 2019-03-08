Adana'daki Tefecilik Operasyonu
46 dakika önce
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adana
'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefecilere yönelik 6 Mart'ta düzenlediği operasyonda 3 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Örgüt elebaşı M.T'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutukladı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:35 Kaynak: AA
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