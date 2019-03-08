Son Dakika Haberleri: Adana'daki Tefecilik Operasyonu

Adana'daki Tefecilik Operasyonu

23 dakika önce

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefecilere yönelik 6 Mart'ta düzenlediği operasyonda 3 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Zanlıların, yaklaşık 50 mağdura yüzde 10 ile 50 arasında faizle para verdiği iddia edildi.

Çete lideri M.T'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 4'ünü tutukladı, 4'ünü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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