Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerinin 3 Ağustos'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 3 Ağustos'ta 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülenlere yönelik operasyonda 17 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerin evlerindeki aramada, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 2 kesici alet, 121 bin 940 lira, 8 bin 500 avro, 2 milyon 350 bin lira değerinde 35 çek, 91 senet, 20 tapu ile POS cihazı ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.