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Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı

07.08.2021 10:51
Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, System.String[]

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerinin 3 Ağustos'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 3 Ağustos'ta 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülenlere yönelik operasyonda 17 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerin evlerindeki aramada, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 2 kesici alet, 121 bin 940 lira, 8 bin 500 avro, 2 milyon 350 bin lira değerinde 35 çek, 91 senet, 20 tapu ile POS cihazı ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika


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