Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Adana'da tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Nisan'da tefecilik yaparak 45 kişiyi mağdur ettikleri ve 1 milyon 750 bin lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 11 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Ekiplerin, şüphelilere ait adreslerde yaptıkları aramalarda her biri 518 bin lira tutarındaki 27 senet ile üzerinde isim ve imzaların yer aldığı, tutar kısmının boş bırakıldığı 26 senet bulduğu öğrenildi.

Zanlılardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılıktan, 2'si nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı, 1'i ise tutuklandı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 11 zanlıyı yakalamak için 8 Nisan'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.