Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Operasyonu

Adana'daki Terör Operasyonu

2 saat önce

Adana ve Diyarbakır'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek", "yağma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 şüpheliden biri, sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere...

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Adana ve Diyarbakır'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek", "yağma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 şüpheliden biri, sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında mahkeme kararı gereğince arama yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından HDP Adana il binasında bir hukuk alacağı için kurulan 'sözde mahkemede yapılan sözde yargılama' ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiaları ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında Adana ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakılmıştır."

Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Diyarbakır, Halkların Demokratik Partisi, Adana, Güncel
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