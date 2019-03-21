Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Operasyonu

Adana'daki Terör Operasyonu

8 dakika önce

Adana ve Diyarbakır'da, düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, HDP il ve ilçe başkanlıklarında kurdukları "sözde mahkeme"lerde yargılama yaparak komisyon aldıkları iddia edildi.

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Adana ve Diyarbakır'da, düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, HDP il ve ilçe başkanlıklarında kurdukları "sözde mahkeme"lerde yargılama yaparak komisyon aldıkları iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 şüpheliden 11'inin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin alacak verecek, kız kaçırma, kavga ve aile sorunları gibi konuları çözmek için "sözde mahkeme" kurduğu öne sürüldü.

HDP il ve ilçe başkanlıklarında kurulan sözde mahkemelerde husumetli iki tarafın aralarının bulunduğu, borçlu kişilere uzlaşı sağlanarak bunun için komisyon alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin uzlaşı sağlayamayan ya da verilen karara itiraz eden kişileri, sözde bir üst mahkeme olarak Diyarbakır'a gönderdikleri ileri sürüldü.

Adana ve Diyarbakır'da dün "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek", "yağma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri, sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Adana, Güncel
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