Adana'daki terör operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütüne yönelik önceki gün düzenlediği operasyon kapsamında aranan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Terör örgütü PKK adına yasa dışı gösterilere katıldığı, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmelerini sağladıkları ve örgütün sözde sivil savunma birliği adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılıkça ifadesinin ardından, 4'ü ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, 28 Mayıs'ta şüphelilerin evlerine baskın düzenlemişti.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, evlerde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar

Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu

Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar

Başkent'te toplu taşımada bir ilk: Özel yolculara özel koltuklar