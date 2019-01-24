Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Davası

Adana'daki Terör Örgütü Davası

1 saat önce

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu sanık tutuklandı.

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Adana'da, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu sanık tutuklandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Riyad Alu ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Alu, Suriye'de YPG/PKK saflarında zorla tutulduğunu ve örgütün kendisine silah verdiğini öne sürdü.

YPG/PKK adına istihbarat toplamadığını savunan Alu, beraatına karar verilmesini istedi.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanık Riyad Alu'nun üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de Riyad Alu'nun tutuklanmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Suriye, PKK, Adana, Güncel
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