Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Davası

Adana'daki Terör Örgütü Davası

1 saat önce

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki Terör Örgütü Davası, System.String[]
Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suriye uyruklu Riyad Alu ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Alu, Suriye'de YPG/PKK saflarında örgüt üyeleri tarafından zorla tutulduğunu, örgütsel eğitim ve eylemlere katılmadığını öne sürdü.

YPG/PKK adına istihbarat ve bilgi toplamadığını savunan Alu, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantılı oluşumu YPG/PKK terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde istihbarat ve bilgi toplama görevi yaptığı ve Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Söz hakkı verilen sanık Alu, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık Riyad Alu'nun mevcut halinin devamını kararlaştırarak, sanık ve avukatının esasa ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Suriye, PKK, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]