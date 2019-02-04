Adana'daki Terör Örgütü Davasında Karar

Adana
'da terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6 sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.
Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar A.A, M.D, M.S.S, M.C, N.G. ve S.Ö. ile avukatları katıldı.
Mahkemede söz hakkı verilen sanıklar suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların üzerilerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti,sanıklar A.A, M.D, M.S.S, M.C, N.G. ve S.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatine hükmetti.