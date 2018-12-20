Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası
12 saat önce
Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana
'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık H.İ. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Benim terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Örgütsel bir konumum da yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:28 Kaynak: AA
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