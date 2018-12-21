Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

11 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası, System.String[]
Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçlardan tutuklu bulunan sanıklar Mahmut Özden ve İsmail Gök ile tutuksuz sanıklar H.G, H.K, H.Ç, İ.B, İ.Ç, M.B. ve T.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık H.Ç. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunmadığını iddia ederek, "Benim terör örgütüyle bir alakam yoktur. Örgütsel bir toplantı organize etmedim. Suçlamaları ve tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mahmut Özden ve İsmail Gök'ün dosyalarının ayrılmasına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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