Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

1 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık T.Ö. ve avukatı katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar M.Ö, İ.G, H.G, H.K, İ.B, H.Ç, İ.Ç. ve M.B. ise mahkemeye katılmadı.

Sanık T.Ö. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de eksik hususların giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:38 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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