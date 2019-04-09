Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davası

45 dakika önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.Y, S.K, M.A.B, M.C, K.K, K.Y. ve H.I. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, sanık K.K'ya adına kayıtlı çok sayıda GSM hattı tespit edildiğini anımsatarak, bu konudaki görüşünü sordu.

Sanık K.K, kendisinin bir cep telefonu hattı bulunduğunu belirterek, "Cep telefon hatları konusundan haberim yoktur. Ben 2015 ve 2016 yılları arasında cezaevinde bulunuyordum. DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. Beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlarına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:40 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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