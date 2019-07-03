Son Dakika Haberleri: Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

27 dakika önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası, System.String[]
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.
Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Ahmed K. ile avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının olmadığını iddia etti.
Suriye'nin Haseke şehrinde yaşadığını belirten Ahmed K, "Benim yaşadığım bölgenin bir bölümüne terör örgütü YPG/ PKK, bir bölümüne de rejim güçleri hakim olmuştu. Ben DEAŞ terör örgütüne katılmadım. Suriye'den kaçarak, Türkiye'ye geldim. Telefonumda tespit edilen silahlı eğitim ve eylem videoları bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Duruşma savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve sanığa ait cep telefonunun bilirkişiye gönderilerek incelenmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ahmed K'ye ait dijital materyaller üzerinde bilirkişi raporu aldırılmasına ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:18 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki! Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]