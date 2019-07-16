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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

9 saat önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası, System.String[]
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Faris El Hilef ve Muhammed El Humeydi ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Faris El Hilef, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının olmadığını iddia etti.
Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katılmadığını belirten Faris El Hilef, "Ben DEAŞ terör örgütüne katılmadım. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Türkiye'ye kaçak yollardan girdim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Sanık Muhammed El Humeydi de DEAŞ terör örgütü üyesi olmadığını savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi.
Savcı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık Muhammed El Humeydi'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 Kaynak: AA
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