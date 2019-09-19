Son Dakika Haberleri: Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

1 saat önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.Y, S.S. ve Y.K. ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen E.C, Suriye'de örgüt kamplarında bulunduğunu ve örgütün kendilerine sahte kimlik verdiğini söyledi.

Örgütsel kimlikte DEAŞ üyesinin kamplarda hangi imkanlardan yararlanabileceği gibi hususların yazılı olduğunu belirten tanık E.C, "Bu örgütsel kimliklerde sadece DEAŞ'a katılanların baba adı yazar. Huzurda bulunan sanıklara kimler tarafından örgütsel kimlik verildi bunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık F.Y. ise Suriye'ye akrabalarını görmek için gittiğini ileri sürerek "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. İddia edildiği gibi örgütsel bir kimlik kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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