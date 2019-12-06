Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık Kerim S. savunmasında, DEAŞ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, " Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istediler.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık Ozan D. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.