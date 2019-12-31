Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası - Son Dakika
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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Tarık Hassun ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın Adana'da DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini aktardı.

Savcı ayrıca sanığın örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ve terör örgütü DEAŞ adına kentte aktif faaliyet içerisinde olduğu dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Tarık Hassun ise tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Ben Suriye'de silahlı eylemlere katılmadım. Örgütsel bir konumum yok. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırarak, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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