Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülhafiz Yeşildeniz, Ahmet Demir, Eyüp Çağatay, Hasan Yeşildeniz, İsa Çelik ve Mahmut Demir ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların DEAŞ silahlı terör örgütü hiyerarşisi içerisinde yer aldıklarının anlaşıldığı hususları dikkate alınarak tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Abdülhafiz Yeşildeniz, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Ben iddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, tahliye ya da beraatlarına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.