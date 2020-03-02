Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı, sanık Yakup K. ise mahkemeye gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.Y. terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, " Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını öne sürerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlarına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve duruşmaya gelmeyen sanık Yakup K. için yakalama emri çıkartılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve Yakup K. hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.