Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 5 sanık beraat etti

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz 5 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.T, V.Ş, Ö.G, M.T. ve H.Y. ile avukatları katıldı.

Sanık V.Ş. savunmasında, DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları asılsızdır. Hiçbir terör örgütünün eylemine katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da DEAŞ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "delil yetersizliğinden" beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.