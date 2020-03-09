Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanık beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanık beraat etti - Son Dakika

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanık beraat etti

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 9 sanığın beraatine karar verildi.

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanık beraat etti, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 9 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülhafiz Y, Ahmet D, Eyüp Ç. Hasan Y, İsa Ç. ve Mahmut D. ile tutuksuz sanıklar R.Ş, R.B, H.Ş. ile avukatları katıldı.

Sanık Ahmet D, savunmasında, DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları asılsızdır. Hiçbir terör örgütünün eylemine katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse yakalanan adam, virüsü başkalarına yaymak için art arda iki bara gitti
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, 14 cm'ye kadar incelme sağlayan Ahtapot Zayıflama tekniğini anlattı Adana'da sıcaklıklar yükseldi, termometreler 32 dereceyi gösterdi Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
20:02 Öztrak: "Hukuk önünde herkesin eşit olup olmadığını göreceğiz"
20:00 AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması
20:00 Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
19:59 Bahçelievler'de 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı
19:58 Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 20:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanık beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]