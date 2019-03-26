Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davasında Karar

Adana'daki Terör Örgütü Deaş Davasında Karar

1 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar M.K. ve Mahmut Özden ile avukatları katıldı.

Sanık Özden, savunmasında DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları asılsızdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık M.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Mahmut Özden'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, sanık M.K'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:35 Kaynak: AA

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