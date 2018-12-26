Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası

51 dakika önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istenen Gülistan A. ve avukatı katıldı. Tutuksuz sanıklar H.S.A, İ.C. ve R.B. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Gülistan A. savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "PKK terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Gülistan A'nın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da yolda yürürken şüphe üzerine durdurulup kimlik sorgusu yapılan Gülistan A, terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey kadrosunda yer alan "Mehtap" kod adlı terörist olduğu iddiasıyla tutuklanmış, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen H.S.A, İ.C. ve R.B. de yakalanmıştı.

İddianamede, Gülistan A'nın örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve kamuoyunda "barikat olayları" olarak adlandırılan, çok sayıda asker, polis ve korucunun şehit olup, sivillerin zarar gördüğü eylemlere aktif olarak silahlı şekilde katıldığı, örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmak ve bu sayede örgütün silahlı direniş gücünü artırmak amacıyla faaliyette bulunduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:28 Kaynak: AA

Adana, PKK, Güncel
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