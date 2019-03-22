Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası

55 dakika önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y ile tutuksuz sanıklar M.A.B, D.B, N.B, H.B. ve avukatları katıldı.

Sanık M.A.B, terör örgütü PKK/KCK üyesi hiç kimseye evinde barınma imkanı sağlamadığını öne sürerek, "PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar M.A.B, D.B. ve N.B'nin "terör örgütüne yardım etmek" suçundan, S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılmasını, sanık H.B'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Adana, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takipçisinin Defalarca Özür Dilemesi de İşe Yaramadı: Ağzınızı Toplamayı Öğreneceksiniz! Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç Önce Kapkaç Yaptılar, Sonra "Geçmiş Olsun" Dediler Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]