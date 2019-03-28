Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası

33 dakika önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan biri firari 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davası, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan biri firari 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar B.Ş, H.K, H.Ş, M.O, Z.A, Y.B, E.S, K.A. ve T.A. ile avukatları katıldı.

Sanık Y.B. savunmasında, PKK/KCK terör örgütüne herhangi bir yardımda bulunmadığını iddia ederek "Ben PKK terör örgütü üyesi değilim. Bu örgüte para veya başka bir yardımda bulunmadım. Silahlı bir faaliyete katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanık Abdülmecit S. hakkındaki yakalama emrinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA

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