Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası - Son Dakika

Adana'da "terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları" iddiasıyla biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Songül Dilek, tutuksuz yargılanan Ş.E. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Dilek, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürerek, "Silahlı hiçbir eyleme katılmadım. Adana'da birtakım örgütsel malzemelerin üzerinde tespit edilen parmak izleri bana ait değildir. Terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." beyanında bulundu.

Sanık Ş.E. de PKK/KCK üyesi olmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, delil durumu dikkate alınarak sanık Dilek'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, sanık Ş.E. hakkındaki dosyanın ise tefrik edilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.E. hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına ve sanık Dilek'in mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.