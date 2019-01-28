Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davasında Karar

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davasında Karar

1 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ayrı suçtan toplamda 25 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'daki Terör Örgütü Pkk/kck Davasında Karar, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ayrı suçtan toplamda 25 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rezan Şıh ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şıh, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve herhangi bir eyleme katılmadığını söyledi.

Son sözleri sorulan sanık Şıh, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve üzerine atılı 6 ayrı suç yönünden ise toplamda 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana'da 2015 yılında Küçükdikili Çınarlı Mahallesi Şehitlik Caddesi'nin ateş yakılarak trafiğe kapatılıp, araçların durdurularak sözde "kimlik sorma uygulamasının" yapılması ve devamında Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün durdurulup molotofkokteyli ve taş atmak suretiyle araca zarar verilmesi eylemlerine katılan zanlının Rezan Şıh olduğu belirlenmişti.

Tutuklanan Şıh hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 6 ayrı suç yönünden 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:01 Kaynak: AA

PKK, Adana, Güncel
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