Son Dakika Haberleri: Adana'daki terör saldırısı
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Adana'daki terör saldırısı

1 saat önce

Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

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Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili savcılığa 22 kişinin raporunun ulaştığını söyledi.

Yurdagül, vakalarda çoğunlukla basit yaralanma olduğunu vurgulayarak, "Saldırıyla ilgili kulak çınlaması gibi basit rahatsızlıklar da dahil olmak üzere hastanede tedavi edilen 22 kişi taburcu edildi." ifadesini kullandı.

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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