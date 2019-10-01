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Adana'daki terör saldırısı

44 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'deki bir hücre evinde etkisiz hale getirildiğini, operasyonda iki polis memurunun da hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'deki bir hücre evinde etkisiz hale getirildiğini, operasyonda iki polis memurunun da hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Soylu, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız, Eskişehir'de bir hücre evini tespit ettiler. Teslim olun çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılması sonucu bir polis memurumuz parmağından, bir polis memurumuz da boğazından hafif şekilde yaralandı. Ağır bir durum söz konusu değil. Teröristlerin ikisi de ölü ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu, Eskişehir, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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