Son Dakika Haberleri: Adana'daki terör saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki terör saldırısı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmesinde emeği geçen polisleri kutladı.

Adana'daki terör saldırısı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmesinde emeği geçen polisleri kutladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Adana'da 6 gün önce özel harekat polislerimizin taşındığı servis aracına bombalı saldırıyı düzenleyen 2 teröristin bulunmasında ve etkisiz hale getirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyor, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."

Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi
Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 01:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki terör saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]