Son Dakika Haberleri: "Adana'daki terör saldırısında yaralanan 16 kişi taburcu edildi"
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"Adana'daki terör saldırısında yaralanan 16 kişi taburcu edildi"

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." dedi.

fuat oktay, Adana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:40 
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