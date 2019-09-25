"Adana'daki terör saldırısında yaralanan 16 kişi taburcu edildi"
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:40
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