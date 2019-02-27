Son Dakika Haberleri: Adana'daki Torbacı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi

Adana'daki Torbacı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen torbacılara yönelik yapılan ve 600 polisin katıldığı operasyonda gözaltı sayısı 38'e çıktı.

Adana'daki Torbacı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi, System.String[]
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen torbacılara yönelik yapılan ve 600 polisin katıldığı operasyonda gözaltı sayısı 38'e çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteği ile daha önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı girildi. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpeklerince arandı. Operasyonda ilk etapta 30 zanlı gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Polis devam eden operasyonlarda 8 zanlıyı daha gözaltına aldı. Şu an itibariyle gözaltına alınan torbacı sayısı 38'e yükseldi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, 3 zanlının yakalanması için de operasyonlar devam ediyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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