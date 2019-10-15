Son Dakika Haberleri: Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

1 saat önce

Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı Adana'daki kazalar Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdıADANA - Adana'da hatalı dönüş yaptığı için bir otomobil, şeridinde giden motosiklete çarptı.

Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'daki kazalar Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı

ADANA - Adana'da hatalı dönüş yaptığı için bir otomobil, şeridinde giden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı.

Adana'da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar, kameralara yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde otomobiliyle aşırı hız yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişinin refüje çarptığı görülüyor. Başka bir kazada ise hatalı dönüş yapan bir otomobil, diğer otomobile çarptı. Başka bir kazada ise hatalı dönüş yaptığı için bir otomobilin, şeridinde giden motosiklete çarptığı ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı görülüyor.

Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Fransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]