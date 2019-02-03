Son Dakika Haberleri: Adana'daki Trafik Kazası

Adana'daki Trafik Kazası

44 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otobüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocuk yaşamını yitirdi, kazada ölen 4 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Adana'daki Trafik Kazası, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otobüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocuk yaşamını yitirdi, kazada ölen 4 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, dün aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza sonrası yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan 9 yaşındaki Emirhan Ayağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren 8,5 aylık hamile Fidan Ayağ'ın bebeğinin de anne karnında öldüğü tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Necmi Ayağ, gelini Fidan Ayağ ile çocukları Emirhan ve Cemre'nin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Bu arada, kazada yaralanan Hasan Ayağ'ın da Fidan Ayağ'ın eşi olduğu ve Mardin'de bir cenazeye katıldıktan sonra Ankara'ya döndükleri öğrenildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otobüsle çarpışan hafif ticari araçtaki Necmi Ayağ, 8,5 aylık hamile gelini Fidan ve torunu Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Hasan Ayağ ve Emirhan Ayağ Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:01 Kaynak: AA

Pozantı, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı

Üniversiteli Leyla, Burun Ameliyatından Sonra Komaya Girdi 18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:45:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Trafik Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]