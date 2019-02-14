Son Dakika Haberleri: Adana'daki Trafik Kazası

Adana'daki Trafik Kazası

42 dakika önce

Adana'da, dün bir yayanın hayatını kaybettiği trafik kazasına karıştığı iddiasıyla aranan sürücü polise teslim oldu.

Adana'da, dün bir yayanın hayatını kaybettiği trafik kazasına karıştığı iddiasıyla aranan sürücü polise teslim oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi D-400 kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin Münise Cingöz (48) olduğu belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cingöz'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ileri sürülen bir otomobilin plakasını belirleyerek sürücüsüne ulaştı.

Cinayet Büro Amirliğine gelerek teslim olan sürücü Bekir P'nin (52), kaza anını görmediğini, sadece ses duyduğunu ve durmayarak yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Sürücü, alınan ifadesinin ardından Akıncılar Polis Merkezine teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde dün sabah saatlerinde bir otomobilin çarptığı yaya, yoldan geçen başka bir aracın altında sürüklenmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Yayaya ilk çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Yüreğir, Merkez, Adana, 3. Sayfa
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