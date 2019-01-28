Adana'daki Trafik Kazası Davası

Adana
'daki trafik kazasında baba ile kızının ölümüne, annenin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya geçen celse tahliye edilen sanık Recep Tayyip
Çiçek gelmedi.
Ölen motosiklet sürücüsü Turan Keneç'in müşteki olan ağabeyi Mustafa Keneç ise duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunduğu Osmaniye
1 Nolu T Tipi Cezaevi'ndeSes ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle SEGBİS) ile katıldı.
Kazadan sonra felç olan Turan Keneç'in eşi Dilara Keneç ise tedavisi sürdüğü duruşmaya katılamadı.
Mahkeme başkanı, Ankara Adli Tıp
Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kusur raporunun mahkemeye geldiğini söyledi.
Mahkeme Savcısı, daha önce alınan bilirkişi raporunda sanık şoför Çiçek'in tali, ölen motosiklet sürücüsü Turan Keneç'in asli kusurlu olduğunun belirtildiğini, yeni gelen rapor ile önceki rapor arasında çelişki bulunduğunu, çelişkinin giderilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu
'ndan yeniden rapor aldırılmasını istedi.
Ölen Turan Keneç'in ağabeyi Mustafa Keneç, sanıktan şikayetçi olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Keneç'in avukatı da gelen raporda kusurların değiştiğini belirterek sanığın tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı da rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.
Mahkeme heyeti, bilirkişi ve Ankara Adli Tıp Kurum raporları arasında kusur yönünden çelişkiler olduğunu her iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için tarafların kusur oranlarının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden heyet raporu istenmesine karar verdi.
Heyet, sanığın yeniden tutuklanması talebini ise red etti.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Seyhan
ilçesi Sakarya Mahallesi
Ray Sokak'ta 3 Haziran 2018'deki kazada sanık Recep Tayyip Çiçek'in kullandığı cip ile Turan Keneç yönetimindeki motosiklet çarpışmıştı. Kazada Keneç ile kızı Yaren (18) hayatını kaybetmiş, eşi Dilara ise ağır yaralanmıştı.