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Adana'daki trafik kazası davasında karar

2 saat önce

Adana'da, trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan akrabasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kamyonet sürücüsü, 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki trafik kazası davasında karar, System.String[]

Adana'da, trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan akrabasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kamyonet sürücüsü, 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Mustafa B. gelmezken, kazada yaşamını yitiren Nurullah Kaya'nın babası müşteki Necati Kaya ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen kusur raporunda, sanık Mustafa B'nin "asli kusurlu" bulunduğunun belirtildiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanığın kamyonetini tedbirsiz ve dikkatsiz kullanması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Kaya ve arkasındaki Nurullah Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirterek, 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa B'ye, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, sanığın ehliyetine 2 yıl el konulmasını da kararlaştırdı.


Merkez Yüreğir ilçesi D-400 kara yolunda, Mustafa B'nin kullandığı kamyonetin çarptığı motosikletteki sürücü Ömer Kaya ile arkasında oturan akrabası Nurullah Kaya hayatlarını kaybetmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü Mustafa B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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