Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto - Son Dakika
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Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto

20.04.2022 16:46
Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verilmesi protesto edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verilmesi protesto edildi.

Geçen yıl 3 Ekim'de, aracıyla çarptığı Muhammet Yurtçu'nun (14) ölümüne, K.S'nin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Nisan'da 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan sanık M.B'nin kararla birlikte tahliye edilmesi üzerine, yaşamını yitiren gencin ailesi, yakınları ve vatandaşlar, kazanın olduğu Atatürk Caddesi'nde toplandı.

Ellerinde pankartlar taşıyan grup, "Muhammet Yurtçu için adalet" şeklinde sloganlar attı.

Anne Durdane Yurtçu, kararı kabul etmediklerini belirterek, "İki çocuğa çarpıyor, birini öldürüyor. Sadece 6 ay hapis yatması yeterli mi?" dedi.

Geçen yıl 3 Ekim'de M.B. yönetimindeki otomobilin çarptığı Muhammet Yurtçu ölmüş, arkadaşı K.S. yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü, Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Nisan'da, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış ve tahliye edilmişti.

Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto
Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto
Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto
Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto
Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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